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«РИА Новости» сообщило о деле против звезды «Вампиров средней полосы»

«РИА Новости»: дело об уклонении от службы завели против актера Глеба Калюжного
Дело об уклонении от срочной службы завели против 26-летнего актера Глеба Калужного, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Ему грозит до двух лет лишения свободы
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Глеб Калюжный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии возбудили в отношении актера Глеба Калюжного, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ему вменили ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), которая предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на два года.

В пресс-службе МВД по Москве РБК сообщили, что к ним такая информация не поступала. РБК обратился за комментарием к представителю Калюжного и в пресс-службу столичного СК.

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Фото:СК РФ
Калюжному 26 лет. После девятого класса он поступил в Московский политехнический колледж, но не окончил его. Дебютом в качестве актера стала главная роль в «14+», куда Калюжного пригласили через соцсети. Среди его работ — сериалы «Вампиры средней полосы» (2021, роль Евгения Дятлова), «Трудные подростки» (2019–2024, Макс), «За полчаса до весны» (2021, Владимир Мулявин), «Черная весна» (2022, Егор Меленин) и «Ничто не случается дважды» (2019, Юра). Он также писал рэп и участвовал в рекламной кампании МТС.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Россия срочная служба уголовное дело уклонение от службы в армии актер Глеб Калюжный
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