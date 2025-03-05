«РИА Новости» сообщило о деле против звезды «Вампиров средней полосы»

«РИА Новости»: дело об уклонении от службы завели против актера Глеба Калюжного

Дело об уклонении от срочной службы завели против 26-летнего актера Глеба Калужного, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Ему грозит до двух лет лишения свободы

Глеб Калюжный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии возбудили в отношении актера Глеба Калюжного, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, ему вменили ч. 1 ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), которая предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на два года.

В пресс-службе МВД по Москве РБК сообщили, что к ним такая информация не поступала. РБК обратился за комментарием к представителю Калюжного и в пресс-службу столичного СК.

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