«РИА Новости» узнало, что актер Калюжный сам пришел к следователю

Глеб Калюжный (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», приехал на допрос к следователю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, актер прибыл к следователю самостоятельно.

«Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность», — отметил собеседник агентства.

Калюжный не имел оснований для отсрочки от службы в армии на момент получения повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Оснований для отсрочки у него не было. По состоянию здоровья он был признан годным», — сказал собеседник агентства.

Днем ранее, 5 марта, агентство сообщило о возбуждении уголовного дела против Калюжного об уклонении от срочной службы в армии. Ему инкриминируют статью 328 Уголовного кодекса (уклонение от прохождения военной службы), которая может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

26-летний актер известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки». После окончания девятого класса Калюжный поступил в Московский политехнический колледж, но не завершил учебу. Актер начал карьеру в кино с главной роли в фильме «14+», а позже снимался в таких проектах, как «За полчаса до весны» и «Черная весна». Также он участвовал в рекламных кампаниях и писал рэп.