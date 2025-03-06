 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«РИА Новости» узнало, что актер Калюжный сам пришел к следователю

Глеб Калюжный
Глеб Калюжный (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», приехал на допрос к следователю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, актер прибыл к следователю самостоятельно.

«Калюжный сейчас находится с адвокатом у следователя. Решается, идет ли он служить в армию или понесет уголовную ответственность», — отметил собеседник агентства.

Калюжный не имел оснований для отсрочки от службы в армии на момент получения повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Оснований для отсрочки у него не было. По состоянию здоровья он был признан годным», — сказал собеседник агентства.

Start объяснил исчезновение мема о Гагарине из «Вампиров средней полосы»
Технологии и медиа
Кадр из сериала &laquo;Вампиры средней полосы&raquo;

Днем ранее, 5 марта, агентство сообщило о возбуждении уголовного дела против Калюжного об уклонении от срочной службы в армии. Ему инкриминируют статью 328 Уголовного кодекса (уклонение от прохождения военной службы), которая может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

26-летний актер известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки». После окончания девятого класса Калюжный поступил в Московский политехнический колледж, но не завершил учебу. Актер начал карьеру в кино с главной роли в фильме «14+», а позже снимался в таких проектах, как «За полчаса до весны» и «Черная весна». Также он участвовал в рекламных кампаниях и писал рэп.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Москва актер Глеб Калюжный служба в армии Вампиры средней полосы
Материалы по теме
В России предложили увеличить штраф за несообщение в военкомат о переезде
Политика
На Сахалине осудили военного на восемь лет за уклонение от службы
Политика
Имущество сына Порошенко арестовали за уклонение от службы в армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
Под Волгоградом на пустыре нашли свалку гробов участников спецоперацииОбщество, 15:59
Любовь, ИИ, роботы: каким будет ретейл будущегоТренды, 15:52
В Москве установлен новый температурный рекорд для 6 мартаОбщество, 15:49
Орешкин предложил построить в Белоруссии завод по производству дроновТехнологии и медиа, 15:44
«РИА Новости» узнало, что у боксера в спа-салоне нашли белый порошокСпорт, 15:37
Маск затанцевал от предложенной конгрессменами идеи расширения полномочийПолитика, 15:34
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров назвал обвинения Макрона в обмане противоречащим словам ТрампаПолитика, 15:18
Россияне назвали главные причины семейных ссор при ремонте жильяНедвижимость, 15:16
В ТЦ на северо-востоке Москвы взорвался банкоматОбщество, 15:09
Без боли и разочарований: как цинизм помогает и мешает житьPro, 15:05
Коллеги режиссера Шерстобитова назвали возможную причину его смертиОбщество, 15:03
Биткоин — особый случай. Эксперты о деталях криптовалютного резерва в СШАКрипто, 15:01
В Петербурге железнодорожная магистраль пройдет через исторические зданияОбщество, 14:58