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Россиянки назвали уровень комфортного дохода и лучшие пути его получения

Опрос YouDo: свыше 50% россиянок для комфортной жизни нужно 250 тыс. руб. в месяц
Большинство опрошенных женщин сочли комфортной суммой на месяц 250 тыс. руб., треть — 100 тыс. Чтобы иметь подходящий доход, нужно работать и подрабатывать, считают около 50% респондентов. 33% выбрали вариант открыть свое дело

Свыше 50% россиянок считают комфортным ежемесячный доход в размере 250 тыс. руб., следует из опроса маркетплейса услуг YouDo (есть у РБК).

30% опрошенных женщин назвали комфортной суммой 100 тыс. руб. Полмиллиона для комфорта ежемесячно нужны 15% респондентов, более 500 тыс. — только 4%.

Наиболее реальным путем для выхода на желаемый ежемесячный доход женщины назвали совмещение работы и подработки — такой вариант выбрали 48%. 33% считают, что для этой цели нужно открыть свой бизнес. Только на официальной работе или только на подработке получить комфортный для жизни доход сочли возможным примерно по 10% опрошенных.

Опрос проводился в марте 2023 года, в нем участвовали 12 890 женщин-исполнительниц YouDo.

Большинство участниц исследования (75%) отметили, что не сталкивались с трудностями или негативом в работе из-за своего пола. 17% заявили, что все же встречали скептическое отношение, 8%, напротив, сообщили, что отношение было более вежливым.

При трудоустройстве женщины сталкивались со скепсисом работодателей в строительстве, грузоперевозках, ремонте транспорта и техники.

На YouDo женщины чаще всего находят работу в сфере SMM, копирайтинга, дизайна, клининга, образования, красоты, проведения мероприятий и промоакций, работы с фото, видео и аудио.

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В декабре прошлого года сервис по поиску работы Superjob проводил исследование о роли стереотипов в отношении женщин при приеме на работу. Выяснилось, что предпочтения и установки, связанные с социальным статусом женщин, которые претендуют на должность, сохранились в 22% российских компаний. Было зафиксировано их снижение: на 3% по сравнению с 2021 годом и на 13% — 2019-м.
 

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