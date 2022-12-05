Работодатели рассказали об уходе от стереотипов в отношении женщин
Предпочтения и установки, связанные с социальным статусом женщин, которые претендуют на должность, сохранились в 22% российских компаний. Это на 3% меньше, чем в 2021 году, и на 13% меньше, чем в 2019-м, следует из результатов опроса сервиса SuperJob (есть у РБК).
Опрос проводился с 26 октября по 30 ноября 2022 года в 182 населенных пунктах во всех округах России. В нем принимали участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала (всего — 1 тыс. респондентов).
Запреты на найм мужчин с определенным социальным статусом существуют в 7% компаний, следует из опроса. Чаще всего компании стараются не брать на работу холостых мужчин без детей (6%). В 2021 году этот фактор также был главным препятствием, но компаний с такой политикой было меньше — порядка 5%. О том, что семейное положение мужчины при найме им не важно, сообщили в 86% компаний. В 2021 таких было 83%.
Поводом для пересмотра подхода, по мнению аналитиков сервиса, стала пандемия коронавируса. В период работы в удаленном формате работодатели стали чаще обращать внимание на результаты сотрудника.
В целом компании, где предпочтения все еще сохраняются, стремятся нанимать соискателей, состоящих в браке и имеющих детей, заключили специалисты.
В 2020 году аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса о ключевых стереотипах россиян в отношении женщин и их влияния на российскую экономику. 40% опрошенных высказали мнение, что мужчине проще построить карьеру, чем женщине. В среднем женщины зарабатывают на 28% меньше мужчин с такой же квалификацией, показало исследование.