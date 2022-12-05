Работодатели рассказали об уходе от стереотипов в отношении женщин

Предпочтения, связанные с социальным статусом женщин-кандидатов на должность, сохранились в 22% компаний, что на 3% меньше, чем в 2021 году. Чаще всего на работу опасаются брать девушек без детей, состоящих в браке (7%)

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Предпочтения и установки, связанные с социальным статусом женщин, которые претендуют на должность, сохранились в 22% российских компаний. Это на 3% меньше, чем в 2021 году, и на 13% меньше, чем в 2019-м, следует из результатов опроса сервиса SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 26 октября по 30 ноября 2022 года в 182 населенных пунктах во всех округах России. В нем принимали участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала (всего — 1 тыс. респондентов).

О том, что в компании есть негласные запреты в отношении некоторых категорий женщин, сообщили 13% опрошенных менеджеров по персоналу. Чаще всего на работу опасаются брать девушек, состоящих в браке, но не имеющих детей (7%). В 81% компаний сообщили, что семейное положение женщины не влияет на решение о принятии ее на работу. Этот показатель не изменился по сравнению с прошлым годом. В 2019 году компаний, лояльных к этому фактору было меньше (69%).

Запреты на найм мужчин с определенным социальным статусом существуют в 7% компаний, следует из опроса. Чаще всего компании стараются не брать на работу холостых мужчин без детей (6%). В 2021 году этот фактор также был главным препятствием, но компаний с такой политикой было меньше — порядка 5%. О том, что семейное положение мужчины при найме им не важно, сообщили в 86% компаний. В 2021 таких было 83%.

Поводом для пересмотра подхода, по мнению аналитиков сервиса, стала пандемия коронавируса. В период работы в удаленном формате работодатели стали чаще обращать внимание на результаты сотрудника.

В целом компании, где предпочтения все еще сохраняются, стремятся нанимать соискателей, состоящих в браке и имеющих детей, заключили специалисты.

В 2020 году аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса о ключевых стереотипах россиян в отношении женщин и их влияния на российскую экономику. 40% опрошенных высказали мнение, что мужчине проще построить карьеру, чем женщине. В среднем женщины зарабатывают на 28% меньше мужчин с такой же квалификацией, показало исследование.