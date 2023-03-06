SuperJob: россияне к 8 Марта увеличат расходы на цветы и сократят на подарки

Россияне к 8 Марта увеличат расходы на цветы и сократят на подарки

Самые дорогие подарки и цветы женщинам подарят в Москве и Красноярске, а самые бюджетные — в Перми. В России также выросла доля тех, кто отказывается поздравлять женщин с «гендерным праздником»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последний год средний «подарочный» бюджет на 8 Марта сократился на 400 руб., тогда как «цветочный» — вырос на 300 руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (поступили в РБК).

В среднем россияне потратят на покупку подарков 3,6 тыс. руб., а на покупку цветов — 3 тыс. руб. При этом мужчины тратят на подарки и цветы больше, чем женщины: 4,1 тыс. руб. против 3 тыс. руб. и 3,3 тыс. руб. против 2,4 тыс. руб. соответственно.

Чаще всего мужчины дарят подарки и цветы женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), тогда как женщины — мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

Больше всех на подарки к 8 Марта тратят россияне в возрасте до 24 лет (в среднем 4 тыс. руб.), а на цветы — респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (3,3 тыс. руб.). Больше всего сократили праздничные расходы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

В стране также растет доля тех россиян, кто отказывается вручать подарки и цветы на «гендерные праздники». В 2023 году 39% мужчин не собираются никого поздравлять в Международный женский день. Среди женщин доля тех, кто не планирует никого поздравлять, составляет 40%.

Самые дорогие подарки покупают в Москве, в Красноярске (в среднем по 5 тыс. руб.), в Казани (4,5 тыс.) и в Екатеринбурге (4,4 тыс.). Самые бюджетные подарки покупают в Нижнем Новгороде и Перми (по 3,5 тыс. руб.).

Цветы дороже всего обойдутся жителям Москвы (в среднем на 3,5 тыс. руб.) и Красноярска (3,3 тыс. руб.), а меньше всего денег в цветочных магазинах оставят в Перми (2,4 тыс. руб.).

Опрос проводился 397 населенных пунктах во всех округах России с 28 февраля по 3 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые являются совершеннолетними и принадлежат к экономически активному населению.

Ранее аналитики «Чек индекса» предупредили, что накануне 8 Марта цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса. В прошлом году в начале марта средний чек за букет поднялся на 32% относительно февраля 2022 года, до 2 670 руб. Они спрогнозировали, что если в этом году сохранится такая же динамика, то покупка букета к 8 Марта обойдется в среднем около 2 950 руб., то есть примерно на 10% больше, чем год назад.