Вузам разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрии

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Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в следующем учебном году дистанционно, право принять такое решение руководству учебного заведения дает подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», — говорится в сообщении.

Экзамены в таком формате смогут сдавать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021 — 2022 учебном году. Решение о проведении экзаменов удаленно будет принимать руководство вузов, также потребуется согласие самого студента.

Что такое ЕБС



ЕБС работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту. Оператором системы является «Ростелеком». В августе 2020 года в ЕБС были зарегистрированы 150 тыс. пользователей. Сейчас систему используют в первую очередь банки, с ее помощью можно взять кредит или открыть вклад. В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о расширении использования ЕБС для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз, отмечается в сообщении на сайте правительства. Студентам необходимо будет зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. «Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — пояснили в пресс-службе.