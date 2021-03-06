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Пандемия коронавируса ,  
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В России третий день подряд выявили более 11 тыс. случаев COVID-19

Общее число случаев заболевания в стране превысило 4,31 млн. Также за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 022 случая заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число известных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 4 312 181.

С конца прошлого года суточное число заболевших начало снижаться. К концу февраля показатель упал до 11 тыс., а 2 и 3 марта в стране выявляли по 10,5 тыс. случаев в день. Однако с 4 марта суточный прирост заболевших вновь стал превышать 11 тыс.

От общего числа заболевших 988,8 тыс. приходятся на Москву (плюс 1820 за сутки), еще 372,9 тыс. заразившихся выявили в Санкт-Петербурге (плюс 975 за сутки), 218 тыс. заболели в Московской области (плюс 746 за сутки).

Как менялось число умерших с COVID-19 в России. Инфографика
Общество

Помимо этого за прошедшие 24 часа в России умер 441 человек с коронавирусом, после чего число летальных исходов, зафиксированных с начала пандемии, увеличилось до 88 726, по данным оперативного штаба.

Больше всего больных за сутки скончались в Москве (50), еще 39 смертей пришлись на Петербург и 35 — на Подмосковье. Также 20 человек умерли в Ростовской области и 18 — в Воронежской.

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За все время распространения вируса в России от заболевания вылечились 3,9 млн человек, еще 323,1 тыс. сейчас проходят лечение.

Данные оперативного штаба по числу смертей от коронавируса в России отличаются от тех, что дает Росстат. По информации статистического ведомства, число умерших россиян с апреля 2020-го по январь 2021 года составило 200 432. Расхождение объясняется тем, что Росстат включает в итоговый показатель смертности все случаи с COVID-19, в том числе те, когда заболевание не было диагностировано, но с высокой долей вероятности стало причиной смерти.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус COVID-19
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