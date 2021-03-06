В России третий день подряд выявили более 11 тыс. случаев COVID-19

Общее число случаев заболевания в стране превысило 4,31 млн. Также за сутки умер 441 пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 022 случая заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число известных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 4 312 181.

С конца прошлого года суточное число заболевших начало снижаться. К концу февраля показатель упал до 11 тыс., а 2 и 3 марта в стране выявляли по 10,5 тыс. случаев в день. Однако с 4 марта суточный прирост заболевших вновь стал превышать 11 тыс.

От общего числа заболевших 988,8 тыс. приходятся на Москву (плюс 1820 за сутки), еще 372,9 тыс. заразившихся выявили в Санкт-Петербурге (плюс 975 за сутки), 218 тыс. заболели в Московской области (плюс 746 за сутки).