СМИ узнали о выводах эфиопской комиссии по расследованию крушения Boeing

Финальный вариант доклада о расследовании авиакатастрофы власти Эфиопии планируют опубликовать до ее первой годовщины 10 марта. В предварительной версии, по данным Bloomberg, названа только одна причина

Фото: imago-images.de / Global Look Press

Крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте 2019 года произошло из-за особенностей конструкции лайнера. Об этом говорится в докладе эфиопских экспертов, расследовавших причины и обстоятельства крушения, передает Bloomberg. Агентство ссылается на три источника, осведомленные о содержании документа, распространенного среди тех, кто расследует катастрофу.

Власти Эфиопии планируют опубликовать предварительный вариант доклада до первой годовщины катастрофы, то есть до 10 марта. По словам собеседников агентства, в черновой вариант документа еще могут быть внесены изменения.

Источники сообщили, что доклад вызвал обеспокоенность у некоторых участников расследования, поскольку выводы эфиопских экспертов носят однобокий характер: в докладе практически ничего не говорится о работе самой авиакомпании Ethiopian Airlines или экипажа самолета.

Кроме того, пишет агентство, выводы этого доклада расходятся с теми, к которым пришел Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии. В этой стране в октябре 2018 года произошла предыдущая катастрофа 737 MAX: тогда среди причин, которые могли привести к крушению, специалисты назвали сразу несколько — это конструкция самолета, плохое техническое обслуживание и ошибка пилотов.

Boeing отказалась от комментариев.