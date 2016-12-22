МЧС не нашло превышения концентрации загрязняющих веществ в Волоколамске

МЧС не выявило превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе подмосковного Волоколомска. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

По состоянию на 9:00 мск 7 марта проведено 13 замеров (шесть — Роспотребнадзором, семь — лабораторией ПСО-26). «В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подмосковного управления МЧС РБК рассказали, что проведено 18 замеров воздуха, в результатах которых «никаких превышений» ядовитых веществ не обнаружено.

Ранее 7 марта источники в администрации Волоколамского района сообщили газете «Ведомости», что местные власти готовятся ввести режим ЧС в связи с ситуацией на полигоне «Ядрово». Позже советник главы района Ксения Кирьянова сообщила об этом «РИА Новости». Утверждалось, что в воздухе превышено содержание сероводорода и хлора.

3 марта жители района вышли на митинг против работы мусорного полигона «Ядрово». Причиной стало распространение неприятного запаха, источником которого считают свалку. Кроме того, население против строительства мусороперерабатываюшего завода.

Согласно проекту территориальной схемы по обращению с отходами, попавшему в распоряжение РБК в январе, в 2018 году планируется расширение полигона «Ядрово».