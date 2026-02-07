 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе

Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

В результате нападения 15-летнего подростка на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе пострадали двое полицейских, сообщило региональное управление Следственного комитета (СК).

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о четырех пострадавших студентах и также о двух раненных полицейских. По ее словам, нападавшего задержали.

СК завел уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 Уголовного кодекса.

Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе
Общество
Фото:ufa_rb / Telegram

При задержании нападавший оказал сопротивление полиции, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Кроме того, фигурант также причинил ранение себе, уточнил СК.

По данным Ufa1.ru, при нападении на общежитие, находящееся на улице Репина, пострадали не менее шести человек, в том числе студенты и охранник. Их госпитализировали. Издание уточнило, что в этом общежитии проживают иностранные студенты.

Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа», что нападавший удерживал иностранного студента в спортзале общежития, а целью атаки специально выбирались иностранцы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Егор Алимов
Уфа студенческое общежитие полицейские
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие
Общество
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе
Общество
Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх Спорт, 16:50
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы Общество, 16:47
СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:46
Непряева стала 17-й в скиатлоне, победила шведка. Что происходит на Играх Спорт, 16:42
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие Общество, 16:26
Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла Общество, 16:21
Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде Спорт, 16:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:12
«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги Спорт, 16:12
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде Спорт, 15:59
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек Общество, 15:50