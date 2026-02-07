СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе

Фото: ufa_rb / Telegram

В результате нападения 15-летнего подростка на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе пострадали двое полицейских, сообщило региональное управление Следственного комитета (СК).

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о четырех пострадавших студентах и также о двух раненных полицейских. По ее словам, нападавшего задержали.

СК завел уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 Уголовного кодекса.

При задержании нападавший оказал сопротивление полиции, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Кроме того, фигурант также причинил ранение себе, уточнил СК.

По данным Ufa1.ru, при нападении на общежитие, находящееся на улице Репина, пострадали не менее шести человек, в том числе студенты и охранник. Их госпитализировали. Издание уточнило, что в этом общежитии проживают иностранные студенты.

Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа», что нападавший удерживал иностранного студента в спортзале общежития, а целью атаки специально выбирались иностранцы.