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В морге Таганрога прошли обыски из-за коррупции

Сотрудников таганрогского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы заподозрили в вымогательстве денег у родственников умерших за ускоренную выдачу тел, а также за бальзамирование и грим. Речь идет о взятках на 70 млн руб.
Фото: Александр Денисенко / Shutterstock
Фото: Александр Денисенко / Shutterstock

В морге Таганрога прошли обыски, сообщают ТАСС и 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Силовики нагрянули с обысками в таганрогское отделение ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», уточняет агентство.

Руководство и сотрудников морга заподозрили в вымогательстве денег у родственников умерших за ускоренную выдачу тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим.

Речь идет о взятках на сумму более чем 70 млн руб. Деньги поступали на банковские счета сотрудников с начала пандемии коронавируса в 2020 году, пишет 161.ru.

«С нас попросили 20 тыс. за выдачу тела в положенные по христианским канонам сроки, не за неделю», — рассказала 1rnd родственница умершей. Издание отмечает, что жители неоднократно жаловались на коррупцию в бюро судмедэкспертизы и морге Таганрога.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Ростовской области.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В октябре 2023 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил заведующего моргом, врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктора Василенко к лишению свободы на 1,5 года условно за коррупцию. С сентября 2019 года по январь 2022 года он «организовывал у себя в отделе незаконную практику незамедлительного (внеочередного) проведения вскрытий трупов, а также выдачу свидетельства о смерти» за взятки. В доход СПб ГБУЗ «БСМЭ» поступило 166 млн руб., из которых сам Василенко получил 3 млн руб. В 2020 году заведующего моргом отстранили от обязанностей после публикации видео с корпоратива со стриптизершей в преддверии Дня защитника Отечества. «Ну да, барышня приходила, поздравляла», — говорил тогда Василенко.

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Елена Чернышова
При участии
Виктория Хабарова
Таганрог морг обыски коррупция взятки вымогательство
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