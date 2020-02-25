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Заведующего морга в Петербурге отстранили от работы после корпоратива

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов в Санкт-Петербурге отстранили от обязанностей после публикации видео с корпоратива в морге, заявили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Эти обязанности исполняет другой сотрудник отдела. В настоящее время установлено, что администрация бюро не согласовывала проведение каких-либо мероприятий в подразделениях и не давала разрешения на присутствие посторонних лиц в учреждении», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что приказом руководителя и правилами внутреннего трудового распорядка доступ посторонних лиц в служебные помещения учреждения запрещен, как и любая фото- и видеосъемка без специального разрешения, за исключением случаев, когда она  используется для целей проведения экспертиз.

По данным комитета, два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию, а судебно-медицинскому эксперту, которая «провела в кабинет человека, не являющегося работником учреждения», будет объявлен выговор. В адрес охранного предприятия, допустившего нарушение пропускного режима, направлена претензия.

21 февраля «Фонтанка» опубликовала видео с корпоратива в городском бюро судебно-медицинских экспертиз в преддверии Дня защитника Отечества. По данным издания, сотрудники учреждения пригласили на праздник стриптизершу. Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил «Фонтанке», что девушку действительно приглашали. «Ну да, барышня приходила, поздравляла», — цитирует издание  Василенко.

Комитет по здравоохранению Петербурга начал проверку информации о вечеринке в морге. Тогда в ведомстве заявили РБК, что руководитель учреждения находится в командировке, но по приезде «будет разбираться».
 

Теги: морг, корпоратив, новости РБК, отстранение от руководства
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