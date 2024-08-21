СК возбудил дело после обнаружения непогребенных тел в морге в Ленобласти

Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление Следственного комитета (СК) по Ленинградской области возбудило дело после обнаружения на территории морга Токсово незахороненных тел, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дело завели по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность. Максимальное наказание по статье — арест на три месяца.

По версии следствия, чиновники Токсовского городского поселения не организовали захоронение тел умерших, у которых не было родственников и определенного места жительства.

«В результате указанных преступных халатных действий со стороны должностных лиц администрации не произведено захоронение не менее 49 тел умерших граждан», — говорится в сообщении.

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Проверку из-за обнаружения незахороненных тел в Токсово начали 21 августа. По данным 78.ru, тела нашли еще во время весенней комиссии, часть из них сразу захоронили.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что во время проверки морга комиссия обнаружила около 40 трупов. Тела обнаружили в вагончике на территории морга, оборудованном как рефрижератор, сообщило издание 47news.