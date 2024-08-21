 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК возбудил дело после обнаружения непогребенных тел в морге в Ленобласти

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление Следственного комитета (СК) по Ленинградской области возбудило дело после обнаружения на территории морга Токсово незахороненных тел, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дело завели по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность. Максимальное наказание по статье — арест на три месяца.

По версии следствия, чиновники Токсовского городского поселения не организовали захоронение тел умерших, у которых не было родственников и определенного места жительства.

«В результате указанных преступных халатных действий со стороны должностных лиц администрации не произведено захоронение не менее 49 тел умерших граждан», — говорится в сообщении.

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

На территории морга в Ленобласти нашли десятки незахороненных тел
Общество
Морг Токсовской больницы

Проверку из-за обнаружения незахороненных тел в Токсово начали 21 августа. По данным 78.ru, тела нашли еще во время весенней комиссии, часть из них сразу захоронили.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что во время проверки морга комиссия обнаружила около 40 трупов. Тела обнаружили в вагончике на территории морга, оборудованном как рефрижератор, сообщило издание 47news.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Ленинградская область морг Следственный комитет
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
В Воронежской области нашли труп помощницы депутата областной думы
Общество
В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с трупами
Общество
На территории морга в Ленобласти нашли десятки незахороненных тел
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 17:19
Стали известны детали дела главы управления цифровой трансформации ФСИНОбщество, 21:56
Эксперты назвали вызовы, с которыми Молдавия сталкивается перед выборамиПолитика, 21:55
Ученые в США оценили влияние азартных игр на инвестицииИнвестиции, 21:41
Суд арестовал главу управления цифровой трансформации ФСИНОбщество, 21:30
Глава района Курской области объявил об уходе добровольцемПолитика, 21:27
У лыжников Натальи и Александра Терентьевых родилась дочьСпорт, 21:16
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:14
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Цены на нефть впервые за две недели упали ниже $76 за баррельИнвестиции, 21:09
СК возбудил дело после обнаружения непогребенных тел в морге в ЛенобластиОбщество, 21:08
Пельмень сразится с Сумасшедшим гавайцем за титул чемпиона лиги пощечинСпорт, 20:48
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:44
Шольц рассказал о секретной подготовке Киевом операции в Курской областиПолитика, 20:42
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктурыПолитика, 20:30
В «Зените» снова опровергли информацию о покупке Соболева у «Спартака»Спорт, 20:29