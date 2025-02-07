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Минздрав предложил меры для студентов за отказ от отработки после вуза

Минздрав предложил штрафовать студентов-медиков за отказ от отработки
Выпускников средних и высших учебных заведений, которые на бюджете учились по медицинским и фармацевтическим программам, предложили штрафовать за отказ от трудоустройства по специальности. Меры могут вступить в силу с 2026 года
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Минздрав предложил штрафовать выпускников средних и высших учебных заведений, которые прошли обучение за счет бюджетных средств по медицинским и фармацевтическим программам, за отказ от трудоустройства по специальности. Соответствующий проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, выпускник сам может выбрать регион и место трудоустройства при наличии вакансий в течение одного года после окончания обучения. Если студент заключал договор целевого обучения, его обяжут работать в выбранной организации. Отработать потребуется три года.

«В случае неисполнения гражданином обязанности по осуществлению трудовой деятельности в течение установленного срока гражданин выплачивает штраф в двукратном размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина, который зачисляется в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Аналогичные штрафы предлагается ввести за расторжение договора целевого обучения в одностороннем порядке.

Поправки вступят в силу в случае одобрения с 1 сентября 2026 года.

В ведомстве пояснили РБК, что Минздрав не рассматривает модель распределения, которая раньше действовала в СССР, с направлением выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный регион. «Проектируемые законопроектом нормы предполагают трудоустройство в соответствии с полученной специальностью в любую медицинскую организацию, участвующую в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Таким образом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы при наличии там соответствующих вакансий, если он не обучается по договору целевого обучения», — объяснили в Минздраве.

«Для медицинского специалиста крайне важно получить качественный практический опыт работы сразу после «студенческой» скамьи», — подчеркнули там.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и сократить набор по невостребованным специальностям к 2026 году. О каких профессиях идет речь, он не уточнил. По словам Путина, основной спрос, более 60%, приходится на работников со средним специальным образованием.

В декабре вице-премьер Александр Новак оценивал дефицит высококвалифицированных кадров в 1,5 млн человек. Причем, по его словам, речь идет о строительной и транспортной отраслях, а также ЖКХ. В середине прошлого года Минздрав сообщал о нехватке 29 тыс. врачей и 63 тыс. среднего медперсонала.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минздрав студенты вузы медицинские работники штрафы бюджетные места законопроект
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