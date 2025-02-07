Чехия ужесточила правила получения гражданства для россиян

Россиянам, претендующим на гражданство Чехии, нужно будет предоставить документальное подтверждение отказа от российского паспорта. Тем, у кого уже есть паспорта и Чехии, и России, отказываться от последнего не понадобится

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, обязывающий россиян отказываться от российского паспорта перед получением чешского, передает ČTK.

Теперь россиянам, претендующим на гражданство Чехии, нужно будет предоставить документальное подтверждение отказа от российского паспорта. Тем, у кого уже есть паспорта и Чехии, и России, отказываться от последнего не понадобится.

Исключение из нововведений может быть сделано для просителей убежища.

Павел также утвердил создание в Чехии новой категории видов на жительство, специально предназначенной для беженцев с Украины. На них смогут претендовать украинцы, проживающие в стране более двух лет и не получающие социальных пособий. Заявителям потребуется подтвердить отсутствие проступков, наличие постоянного жилья и финансовую состоятельность. Для детей, за которых будут подавать заявления, обязательно посещение школы.

Законопроект еще на этапе его рассмотрения раскритиковала местная оппозиция.

Изначально законопроект был нацелен на расширение временной защиты украинских беженцев. Однако к документу добавили поправку, которая регулирует условия получения чешского гражданства лицами, приезжающими из России.

Член парламентского комитета по безопасности Мартин Экснер, инициировавший поправку об ограничениях для россиян при получении чешского гражданства, заявлял, что Россия «проявляет агрессию» по отношению к Чехии, а значит, недопустима ситуация, в которой россияне могут получить чешское гражданство и все связанные с ним права.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что многие политики разных стран, в том числе и Чехии, «по-прежнему» являются русофобами.