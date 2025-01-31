Песков заявил о русофобии среди политиков Чехии и других стран
Многие политики разных стран, в том числе и Чехии, «по-прежнему» являются русофобами, которые «сами не понимают, что говорят», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что сенатор Чехии Мирослава Немцова написала 30 января в своем Х (бывший Twitter) о годовщине снятия блокады Ленинграда, что России «нужно не праздновать, а переживать это» и что «санкции должны быть еще жестче». Сейчас публикация из ее аккаунта удалена.
«Много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и в Чехии, очень много таких русофобов», — сказал пресс-секретарь, передал корреспондент РБК.
Песков также призвал не обращать внимания на таких политических деятелей.
Хотя в аккаунте Немцовой такого сообщения нет, RT приводит скриншот, на котором виден соответствующий твит сенатора.
Позже она заявила в ответ на сообщение одного из пользователей в Х, что «этого не писала, это подделка».
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