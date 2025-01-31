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Война санкций ,  
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Песков заявил о русофобии среди политиков Чехии и других стран

Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Многие политики разных стран, в том числе и Чехии, «по-прежнему» являются русофобами, которые «сами не понимают, что говорят», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что сенатор Чехии Мирослава Немцова написала 30 января в своем Х (бывший Twitter) о годовщине снятия блокады Ленинграда, что России «нужно не праздновать, а переживать это» и что «санкции должны быть еще жестче». Сейчас публикация из ее аккаунта удалена.

«Много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и в Чехии, очень много таких русофобов», — сказал пресс-секретарь, передал корреспондент РБК.

Песков также призвал не обращать внимания на таких политических деятелей.

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Хотя в аккаунте Немцовой такого сообщения нет, RT приводит скриншот, на котором виден соответствующий твит сенатора.

Позже она заявила в ответ на сообщение одного из пользователей в Х, что «этого не писала, это подделка».

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Дмитрий Песков русофобия Чехия
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года


 

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