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Общество ,  
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Эксклюзив

Желающих работать в подчинении у родственников стало меньше

Опрос: желающих работать в подчинении у родственников стало меньше
С 2021 года резко упала доля желающих работать в подчинении у второй половины: с 27 до 14%. Стало меньше и готовых принять родителей в качестве руководителей на работе, но к начальнику-другу лояльность стала больше
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Работать в одной компании с другой или подругой хотели бы семь из десяти россиян, но видеть в офисе вторую половину предпочел бы только каждый третий, следует из результатов исследования, проведенного SuperJob (есть и у РБК).

Работать в одной компании с матерью согласились бы 20% опрошенных, с отцом — 33%, в 2021 году утвердительно на этот вопрос ответили 18 и 28% респондентов.

При этом доля желающих работать в подчинении у лучшего друга или подруги с тех пор выросло: 48% против 41%, но снизилось в случае с родителями: 23 и 32% в 2024 году против 27 и 38% в 2021-м. Реже всего россияне хотят на работе подчиняться вторым половинам — 14%, тогда как в 2021-м на это были согласны почти в два раза больше опрошенных — 27%.

Большинство опрошенных (по 58%) также не захотело брать родителей в подчиненные, но в 2021 году этот вариант ответа получил меньше поддержки: 56% в случае с матерью и 49% в случае с отцами.

Как показал опрос, мужчины лучше относятся к совместной работе с друзьями, отцом и вторыми половинами, чем женщины. Причем это касается как работы на одной ступени иерархии, так и в роли подчиненного или руководителя. Женщины чаще мужчин готовы работать вместе с матерями, руководить ими или подчиняться им.

Исследование было проведено методом опроса в 44 населенных пунктах во всех округах страны среди совершеннолетних россиян. Размер выборки: по 1,6 тыс. респондентов в каждой группе.

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Фото: Imago-Images / ТАСС

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Как показал опрос, проведенный прошлой весной, большинство работодателей (80%) берут на работу родственников сотрудников. В то же время 16% не практикует наем родственников, считая, что «в коллективе должны быть прежде всего деловые отношения».

Крупные компании берут членов семьи сотрудников чаще, чем малый бизнес (91 против 75%). Труднее всего по родственным связям устроиться в сферу услуг (берут 76%) и продаж (73%), легче — в сферах производства и финансов (89 и 85%)

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