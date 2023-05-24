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Только 16% компаний отказались нанимать родственников сотрудников

SuperJob: 80% работодателей берут на работу родственников сотрудников
Фото: Jacob Lund / Shutterstock
Фото: Jacob Lund / Shutterstock

Большинство опрошенных работодателей (80%) берут на работу родственников сотрудников, об этом следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob (есть у РБК).

16% не практикует наем родственников, считая, что «в коллективе должны быть прежде всего деловые отношения».

Крупные компании берут членов семьи сотрудников чаще, чем малый бизнес (91 против 75%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 89 и 85% компаний соответственно). Сложнее всего по родственным связям устроиться в сферу услуг (берут 76%) и продаж (нанимают 73%).

Процент работодателей, которые нанимают родственников сотрудников, вырос на 7 п.п. по сравнению с 2021 годом.

В опросе участвовали 1000 респондентов из 159 населенных пунктов по всей России. Он проводился с 1 по 22 мая. Респондентами были менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.
 



 

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