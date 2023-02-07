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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте»
На проблемы в работе соцсети пожаловались пользователи из Москвы, Петербурга и других российских городов. Руководство «ВКонтакте» работает над восстановлением доступа
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте», свидетельствуют данные сервиса Downdetector компании Brand Analytics.

Больше всего сообщений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Основная часть жалоб пользователей (80%) посвящена общему сбою, в 13% говорится, что не работает приложение, в 8% сказано о сбое в работе сайта.

Во «ВКонтакте» подтвердили РБК, что в некоторых регионах могли возникнуть «краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети». «Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — добавили в компании.

Последний раз масштабные неполадки в работе социальной сети наблюдались в декабре 2022 года. Тогда сервис DownRadar получил несколько тысяч отчетов о проблемах, из них 33% касались мессенджера, 32% — общего сбоя, 10% — отправки сообщений.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
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