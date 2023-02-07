В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте», свидетельствуют данные сервиса Downdetector компании Brand Analytics.
Больше всего сообщений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Основная часть жалоб пользователей (80%) посвящена общему сбою, в 13% говорится, что не работает приложение, в 8% сказано о сбое в работе сайта.
Во «ВКонтакте» подтвердили РБК, что в некоторых регионах могли возникнуть «краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети». «Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — добавили в компании.
Последний раз масштабные неполадки в работе социальной сети наблюдались в декабре 2022 года. Тогда сервис DownRadar получил несколько тысяч отчетов о проблемах, из них 33% касались мессенджера, 32% — общего сбоя, 10% — отправки сообщений.