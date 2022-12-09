Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
При пожаре в гипермаркете OBI в Химках погиб человек Общество, 08:41
МЧС показало видео с места пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега» в Химках Общество, 08:37
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 08:32
В работе «ВКонтакте» произошел сбой Общество, 08:31
В Думе разъяснили статус батальонов самообороны в Белгородской области Политика, 08:30
HeadHunter попал в реестр организаторов распространения информации Политика, 08:23
Названы основные версии причин пожара в ТЦ «Мега Химки» Общество, 08:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 08:04
Почему растет и за счет чего теперь формируется отток капитала из России Pro, 08:00
ФСИН повысила максимальную закупочную цену компьютеров более чем на 70% Общество, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Первые кадры крупного пожара в ТЦ «Мега Химки». Видео Общество, 07:55
Огонь охватил все здание гипермаркета OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» Общество, 07:43
Умрет ли мечта Месси. Интриги четвертьфиналов чемпионата мира Спорт, 07:30
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
VK VKCO ₽474,4 -2,1% Купить

В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются неполадки, следует из данных детектора сбоев компании Brand Analytics и сервиса Down Radar.

Согласно информации Brand Analytics, 76% пользователей сообщают об общем сбое, у 12% не работает приложение, у 10% — сайт. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени.

DownRadar получил несколько тысяч сообщений о проблемах в работе «ВКонтакте». 33% касаются работы мессенджера, 10% пользователей говорят, что у них не отправляются сообщения, 32% указывают на общий сбой.

РБК направил запрос в пресс-службу «ВКонтакте».

Последний крупный сбой в работе соцсети произошел в октябре. Тогда на неполадки пожаловались пользователи из крупных российских городов и Минска. В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили «проблемы с загрузкой некоторых разделов».

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
ВКонтакте VK сбой
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
«Яндекс.Навигатор» объяснил сбой проблемами с GPS
Технологии и медиа
В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой
Финансы
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter