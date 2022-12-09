В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются неполадки, следует из данных детектора сбоев компании Brand Analytics и сервиса Down Radar.

Согласно информации Brand Analytics, 76% пользователей сообщают об общем сбое, у 12% не работает приложение, у 10% — сайт. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени.

DownRadar получил несколько тысяч сообщений о проблемах в работе «ВКонтакте». 33% касаются работы мессенджера, 10% пользователей говорят, что у них не отправляются сообщения, 32% указывают на общий сбой.

РБК направил запрос в пресс-службу «ВКонтакте».

Последний крупный сбой в работе соцсети произошел в октябре. Тогда на неполадки пожаловались пользователи из крупных российских городов и Минска. В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили «проблемы с загрузкой некоторых разделов».