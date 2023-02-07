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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс. Общество, 20:07
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 4,5 тыс.

При землетрясении в Турции погибли 4,5 тыс. человек, еще 26,7 тыс. пострадали
Общее число погибших в Турции и Сирии превысило 6 тыс., пострадавших — 30 тыс., сотни числятся пропавшими без вести. В обеих странах разрушены тысячи зданий
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 4544 человек, сообщает CNN Turk со ссылкой на главу департамента Управления по чрезвычайным ситуациям Орхана Татара. Еще 26 721 получили ранения.

По данным властей, в результате стихийного бедствия разрушено 5775 зданий, передает Haberturk. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что из-под завалов спасены более 8 тыс. человек. По его словам, в зоне бедствия работают 53 тыс. спасателей.

Турецкий лидер объявил о введении трехмесячного режима чрезвычайного положения в десяти пострадавших провинциях.

Как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясения. Фотогалерея
Фотогалерея 

В Сирии, как сообщал глава делегации Международной федерации Красного Креста в этой стране Мадс Бринч Хансен, погибли 1509 человек и 3548 ранены, сотни людей числятся пропавшими без вести. По меньшей мере 4 тыс. семей потеряли свои дома, еще 50 тыс. нуждаются в немедленной поддержке.

Два землетрясения магнитудой более 7 произошли 6 февраля, эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Подземные толчки ощущались в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. Департамент гражданской защиты Италии выпустил предупреждение о возможной угрозе цунами. Россия, США, страны ЕС и другие государства направили в пострадавший регион спасателей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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