МЧС: один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Коломне

В жилом доме в Коломне взорвался газ

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в селе в составе подмосковной Коломны, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 1 этаже без последующего горения», — заявили в ведомстве.

Взрыв произошел 10 января около 12:07 по местному времени в доме № 3 по улице Тимохина села Непецино.

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