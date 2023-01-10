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В жилом доме в Коломне взорвался газ
МЧС: один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Коломне
Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в селе в составе подмосковной Коломны, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 1 этаже без последующего горения», — заявили в ведомстве.
Взрыв произошел 10 января около 12:07 по местному времени в доме № 3 по улице Тимохина села Непецино.
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