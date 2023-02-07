В Мытищах задержали 52 человека на сходке криминальных авторитетов

У ресторана в Мытищах задержали криминальных авторитетов, при них нашли оружие и «пакет с серым веществом», рассказали источники СМИ. Baza сообщил о попытке части посетителей сбежать, местный телеграм-канал рассказал о стрельбе

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Мытищах задержаны 52 человека на сходке криминальных авторитетов, операцию провели спецназ и сотрудники управления уголовного розыска, сообщили телеканал РЕН ТВ, а также телеграм-каналы «112» и Baza.

Задержание провели 6 февраля близ мытищинского ресторана «Гренада» (расположен на северо-востоке города), у предполагаемых криминальных авторитетов обнаружили во время личного досмотра два огнестрельных оружия (телеканал не уточняет их вид) и пакет с серым порошком, сообщил РЕН ТВ.

Baza уточняет, что изъяты пять травматических пистолетов и один карабин «Сайга», среди задержанных — 48 выходцев из Азербайджана, два из Дагестана, по одному из Таджикистана и Армении, в задержании участвовали около сотни силовиков.

О скоплении сотрудников Росгвардии, ОМОНа и полиции сообщил местный телеграм-канал «Мытищи. Live». В публикации приводились слова подписчицы, которая рассказала, что «на мосту Олимпийского проспекта в 16:20 двое бежали за кем-то и стреляли из пистолета». О попытке нескольких посетителей ресторана скрыться написал и Baza, по данным канала, их задержали.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что информация уточняется.

В конце января в Калининградской области задержали местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии региона «при поддержке так называемого вора в законе», после того как отбыл наказание за другое преступление.

В МВД пояснили, что он получил статус «положенца» (на воровском жаргоне — назначенный «вором в законе» человек, имеющий право принимать решения от его имени. — РБК), после чего требовал от всех участников «уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям». В результате этого он контролировал разные направления преступной деятельности и криминальных структур в регионе и пополнение «общей казны».