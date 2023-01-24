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В Калининградской области задержали «криминального губернатора» Общество, 10:53
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В Калининградской области задержали «криминального губернатора»

МВД и ФСБ задержали «криминального губернатора» Калининградской области
Мужчину, которого задержали в результате совместной работы сотрудников трех силовых ведомств, подозревают в том, что он был одним из лидеров преступного мира и контролировал криминальные структуры в Калининградской области
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Калининградской области правоохранительные органы задержали 44-летнего жителя региона, которого подозревают в том, что занял высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщает МВД по региону. Госагентство «РИА Новости» называет его «криминальным губернатором» региона. Его имя не разглашается.

Задержанный, как считает полиция, «занял высшую ступень в криминальной среде региона при поддержке так называемого вора в законе», после того как отбыл наказание за другое преступление.

«Получив статус «положенца», он обязывал всех участников уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям», — говорится в сообщении МВД. Это, в свою очередь, «позволяло ему контролировать различные направления деятельности криминальных структур» в регионе.

Кроме того, «криминальный губернатор» контролировал пополнение «общей казны». Задержанного отправили под стражу.

Операцию провели сотрудники трех силовых ведомств — управления уголовного розыска МВД, регионального управления ФСБ и СОБР Росгвардии. Следственный комитет завел в отношении задержанного уголовное дело по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). По ней мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Полиция также провела обыски у других жителей региона, которых считает связанными с «криминальным губернатором». У одного из них были обнаружены и изъяты гранаты, у другого — патроны и нарезное оружие.

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В отношении мужчины, у которого нашли гранаты, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Это грозит лишением свободы от шести до восьми лет и штрафом.

Правоохранительные органы также рассматривают вопрос об открытии уголовного дела в отношении задержанного с нарезным оружием.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
криминальная структура криминальный авторитет МВД ФСБ Калининградская область
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