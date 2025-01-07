Патриарх Кирилл призвал народы Святой Руси к миру, но справедливому

Патриарх московский и всея Руси Кирилл в Рождественскую ночь призвал верующих молиться о прекращении вражды между народами, «принадлежащими к единой Святой Руси».

«Там где Бог, там победа. Будем просить Господа, чтобы и на поле брани прекратилась междоусобица. Та страшная, которая терзает народы, принадлежащие к единой Святой Руси, к исторической Руси. Будем молиться, чтобы наступил мир и одновременно справедливость. Потому что мир без справедливости непрочен и даже иногда опасен», — сказал глава РПЦ.

Вместе с тем он призвал призвал не терять надежду и помнить, что добро всегда побеждает. Также патриарх Кирилл посоветовал разделять добро с другими людьми.

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