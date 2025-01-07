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Путин в поздравлении к православным напомнил о традициях, семье и идеалах

Путин в рождественском поздравлении отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодежи. Он также указал на созидательную роль РПЦ в единении народа, сбережении исторической памяти

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово, с «долгожданным праздником, который дорог миллионам людей во всем мире», сообщает Кремль.

«В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.Отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия», — говорится в поздравлении главы государства.

Вместе с тем Путин указал на значимый вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, «утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание». «Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания», — подчеркнул президент.

Как сообщает «РИА Новости», это Рождество Путин встречает в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В прошлом году он встречал его в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением Путин встретился с семьями погибших в спецоперации героев России, вместе они также посетили рождественскую службу в Ново-Огарево.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении призвал верующих молиться о прекращении вражды между народами, «принадлежащими к единой Святой Руси». Он также сказал, любовь сейчас особенно нужна на полях сражений и на прифронтовых территориях, и назвал благословенным служение добровольцев, помогающих на них пострадавшим.

Вместе с тем патриарх призвал верующих трудиться с усердием, каждого на своем месте, помня о христианском призвании. «Будем идти по жизненному пути с твердой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за все. С праздником всех вас, мои дорогие, с Рождеством Христовым!» — заключил предстоятель РПЦ.

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