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В подмосковном Домодедово произошел взрыв в кальянной

В результате взрыва гранаты пострадали три человека, пишет ТАСС. Источник «112» уточнил, что число пострадавших увеличилось до четырех, их госпитализировали с различными травмами
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В кальянной в подмосковном городе Домодедово взорвалась граната, сообщают ТАСС и телеграм-канал «112» со ссылкой на источники.

«В Домодедово, на улице Гагарина, в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, в результате инцидента пострадали три человека. Источник «112» уточнил, что число пострадавших увеличилось до четырех, их госпитализировали с различными травмами.

Источник «Известий» рассказал, что среди пострадавших — 28-летний мужчина, он получил множественные травмы головы и шеи.

«МЧС работ не проводило, разрушений нет, пожара не последовало», — сообщили РБК в ГУ МЧС по Московской области.

Взрыв гранаты произошел в 06:00, пишет телеграм-канал «112». Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

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В начале декабря в Краснодарском крае завели уголовное дело на местного жителя, взорвавшего гранату. Источник РБК в силовых ведомствах рассказал, что граната, предположительно, была учебная. Местное издание 93.ru сообщило, что гранату подорвал 40-летний житель станицы Новомалороссийская после ссоры с тремя знакомыми, в результате чего одного мужчину госпитализировали с легким осколочным ранением. «Взял он эту гранату, когда возил гуманитарную помощь в зону СВО. Видимо, кто-то подарил ему, но он не признается кто. Говорит, нашел якобы», — рассказал источник РБК.

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Виктория Громова Виктория Громова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Домодедово взрыв граната Подмосковье
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