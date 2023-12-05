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Политика ,  
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В Краснодарском крае мужчина кинул гранату в знакомых

В Краснодарском крае завели дело на мужчину, кинувшего гранату в троих знакомых
Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В Краснодарском крае завели уголовное дело на местного жителя, взорвавшего гранату, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело о покушении на двух и более лиц», — заявили в прокуратуре.

Источник РБК в силовых ведомствах пояснил, что граната, предположительно была учебная, поскольку «повреждения слишком слабые» для боевой. «Взял он эту гранату, когда возил гуманитарную помощь в зону СВО. Видимо, кто-то подарил ему, но он не признается кто. Говорит, нашел якобы», — сказал источник.

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Издание 93.ru пишет, что гранату подорвал 40-летний житель станицы Новомалороссийская после ссоры с тремя знакомыми. В результате один мужчина попал в больницу с легким осколочным ранением, двое других не пострадали. В пресс-службе краевого управления Следственного комитета сообщили изданию, что с подозреваемым работают следователи.

По данным телеграм-канала SHOT, житель станицы кинул гранату в троих мужчин, которые приехали к нему домой «на разборки». Их госпитализировали с осколочными ранениями, утверждают в издании. После взрыва владелец гранаты скрылся.

Как пишет «Кубань Информ», инцидент произошел накануне около 21:30. С осколочными ранениями, по данным издания, госпитализировали троих человек.

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Теги
Краснодарский край прокуратура уголовное дело покушение на убийство новости граната

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Подробнее

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