В Казахстане после взрыва газа обрушилось кафе

В кафе в городе Уральск в Казахстане произошел взрыв газа, в результате чего здание обрушилось и начался пожар. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Взрыв произошел в двухэтажном кафе RIZYQ. Здание обрушилось на площади 110 кв. м., площадь пожара составила 25 кв. м. Возгорание уже ликвидировали. На месте происшествия работают 39 пожарных, восемь спасателей, 28 полицейских и бригада скорой медицинской помощи из 18 человек.

Из-под обрушившихся конструкций достали шесть человек, пятерых из них доставили в больницу, сообщил департамент. Погибли два человека.

В середине декабря 2023 года в казахстанском селе Гульдала в Алма-Атинской области произошли взрывы газа в двух частных домах, сообщал акимат региона. Предварительная причина — скачок давления в газопроводе. После взрывов учреждение газового хозяйства провело обход и осмотр жилых домов.

В результате взрывов пострадали четыре человека. Позже один из них — 32-летний мужчина — скончался в больнице. При взрыве он получил ожог 95% тела.