На Вилючинском водопаде на Камчатке лед обрушился на группу туристов
На Камчатке, на Вилючинском водопаде произошло обрушение льда. Под завалами оказались четыре человека, по меньшей мере один человек погиб, передает «Кам 24» со ссылкой на сообщение МЧС.
Одного человека сумели вытащить из-под завалов очевидцы, пишет издание. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что двух туристов удалось извлечь из-под завала с травмами, еще двое остаются подо льдом. По информации ТАСС, один из спасенных находится в тяжелом состоянии. Всего, по данным агентства, пострадали шесть человек.
На место обрушения направляется вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и медиками.
Вилючинский водопад — туристическая достопримечательность Камчатки. Он находится примерно в 40 км от Петропавловска-Камчатского, на северо-западном склоне вулкана Вилючинский. Высота водопада превышает 40 м.