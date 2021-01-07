На Вилючинском водопаде на Камчатке лед обрушился на группу туристов

Известно по меньшей мере об одном погибшем. Несколько человек остаются под завалами

Вулкан Вилючинский (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На Камчатке, на Вилючинском водопаде произошло обрушение льда. Под завалами оказались четыре человека, по меньшей мере один человек погиб, передает «Кам 24» со ссылкой на сообщение МЧС.

Одного человека сумели вытащить из-под завалов очевидцы, пишет издание. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что двух туристов удалось извлечь из-под завала с травмами, еще двое остаются подо льдом. По информации ТАСС, один из спасенных находится в тяжелом состоянии. Всего, по данным агентства, пострадали шесть человек.

На место обрушения направляется вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и медиками.

Вилючинский водопад — туристическая достопримечательность Камчатки. Он находится примерно в 40 км от Петропавловска-Камчатского, на северо-западном склоне вулкана Вилючинский. Высота водопада превышает 40 м.