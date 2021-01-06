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Оказавшихся под завалом на Камчатке горняков нашли погибшими

Двух горняков, оказавшихся под завалами на шахте Асачинского месторождения, нашли погибшими. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Под обрушившейся горной породой оказались Дмитрий Горшняк и Николай Зубов, выполнявшие работы по монтажу вентиляционного трубопровода.

Следователи проводят проверку для установления причин происшествия. Местная прокуратура намерена проверить «исполнение законодательства об охране труда на предприятии».

СК начал проверку после обрушения в шахте на Камчатке
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Об обрушении Асачинского золоторудного месторождения, которое находится в 160 км от Петропавловска-Камчатского, стало известно около полудня 6 января (3:00 мск). Изначально сообщалось, что под завалами оказалось пятеро человек, однако троим из них удалось выбраться самостоятельно.

Разработкой месторождения занимается ЗАО «Тревожное зарево» (Trans-Siberian Gold). РБК обратился за комментарием в пресс-службу компании.

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