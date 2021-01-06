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СК начал проверку после обрушения в шахте на Камчатке

В Камчатском крае следователи начали проверку после обрушения в шахтах золоторудного месторождения, где под завалами оказались пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передает ТАСС.

Проверкой случившегося займется и местная прокуратура. Ведомство проверит «исполнение законодательства об охране труда на предприятии».

Информацию об обрушении Асачинского золоторудного месторождения, расположенного в 160 км от Петропавловска-Камчатского, представители МЧС получили около полудня 6 января (3:00 мск), говорится на сайте местных властей. Лицензиями на право пользования недрами месторождения имеет ЗАО «Тревожное Зарево».

Всего под землей оказались заблокированы пять человек, трое из них смогли самостоятельно выбраться, сообщил врио зампредседателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко.

Во время разбора завалов было обнаружено тело одного из рабочих, сообщил позднее «Интерфаксу» представитель компании «Тревожное зарево».

По словам президента горнопромышленной ассоциации Камчатки Александра Орлова серьезных замечаний к организации работы на предприятии раньше не было.

«Компания добывает золото на Камчатке с 2011 года, это известное в профессиональных кругах предприятие. Каких-либо серьезных нарушений техники безопасности в компании ранее выявлено не было», — сказал Орлов ТАСС.

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