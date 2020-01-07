Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми

Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми

В результате пожара в деревне Нестерово в Раменском районе Московской области погибли восемь человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.



«По состоянию на 11:40 восемь погибших», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о шести погибших. Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 05:06 мск. Открытое горение было полностью ликвидировано в 06:05, площадь возгорания составила 240 кв. м.

3 января при пожаре в подмосковном селе Борисовка погибли четыре человека, в том числе двое детей.