В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках

В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках

В деревне Нестерово Раменского района Подмосковья шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 05:06 мск. Открытое горение удалось ликвидировать к 06:05, сейчас пожарные разбирают завалы. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м, уточнили в МЧС.

Ранее, 3 января, в результате пожара в частном доме в селе Борисовка Московской области погибли четыре человека, включая двоих детей. Кроме того, пострадал мужчина 48 лет. Информация о возгорании поступила в 05:34, полностью его ликвидировать удалось к 11:27.