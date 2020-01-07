Общество , 07 янв, 11:03
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В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках
В деревне Нестерово Раменского района Подмосковья шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в 05:06 мск. Открытое горение удалось ликвидировать к 06:05, сейчас пожарные разбирают завалы. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м, уточнили в МЧС.
Ранее, 3 января, в результате пожара в частном доме в селе Борисовка Московской области погибли четыре человека, включая двоих детей. Кроме того, пострадал мужчина 48 лет. Информация о возгорании поступила в 05:34, полностью его ликвидировать удалось к 11:27.