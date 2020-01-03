При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«В 5:34 поступило сообщение [о пожаре] в частном доме по адресу улица Полевая, дом 8, в селе Борисовка. При тушении были обнаружены тела четырех человек, из них двое детей. В 11: 26 пожар был полностью ликвидирован», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.

При пожаре пострадал один мужчина 48 лет, которого доставили в больницу.

В ночь на 3 января в результате возгорания в многоквартирном жилом доме в Астрахани погибли три человека.