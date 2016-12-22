Кремль объяснил «путаницу» с данными о крещении родителей Путина

Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге. Там по документам крестили его отца. Однако ранее канал «Россия» утверждал, что этот обряд родители политика прошли в храме под Тверью. В Кремле сочли, что тут «противоречий нет»

Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в церкви Симеона и Анны (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где президент России Владимир Путин накануне встретил Рождество, крестили отца политика Владимира Спиридоновича, а в храме в селе Тургиново Тверской области, где российский лидер принимал участие в рождественских служениях в 2016 и 2011 годах, крестили мать Путина Марию Ивановну. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее телеканал «Россия 24» утверждал, что оба родителя Путина прошли этот обряд в храме Покрова Богородицы в Тургиново, где раньше жили предки политика и где похоронена его бабушка Елизавета Алексеевна Шеломова.

​«Здесь нет никакого противоречия», — заявил, комментируя это, Песков. «В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге — его отца Владимира Спиридоновича», — пояснил он.

Об этом, как пишет ТАСС, также свидетельствуют выписки из церковных документов Симеоновской церкви, датированные 1911 годом. В них, в частности, указывается, что на крещении отца главы государства в храме в Санкт-Петербурге присутствовали «Тверской области и уезда Тургиновской волости, деревни Поминово крестьянин Спиридон Иванов Путин и законная жена его Ольга Иванова».

Также в архивном документе указываются крестные отца президента. «Таинство крещения», согласно им, «совершали протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком Владимиром Владимировым», отмечается в выписке. Фотографию этого документа ранее без указания источников информации на своем сайте опубликовала газета «Комсомольская правда».

Сам же Путин был крещен в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. На рождественском богослужении в этом храме политик присутствовал в 2012 году. «Для меня это особенный собор, меня здесь крестили месяца через полтора после рождения», — рассказывал он тогда, отмечая со слов матери, что «крестить его принесли втайне от отца», потому что тот в то время «был членом КПСС».