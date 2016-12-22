Президент подарил икону церкви в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин подарил икону храму, в котором встретил Рождество. В этой же церкви крестили его отца

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента, в ходе рождественского богослужения в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге​ Путин зашел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века.

Речь идет о двухрядной иконе в металлическом окладе, содержащей изображения: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила.

Указывается, что именно в церкви Симеона и Анны был крещен отец Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин.

Кадры из церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге вечером 6 января распространил «Первый канал» во время прямой трансляции из Храма Христа Спасителя, где богослужение вел патриарх Кирилл. На них было видно, что Владимир Путин без галстука стоял в первом ряду и участвовал в рождественской литургии.

В прошлом году Путин встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.

В 2016 году Путин встретил Рождество в храме в селе Тургиново Тверской области, где жили его предки и где похоронена его бабушка. Там же он встречал Рождество и в 2011 году. Как утверждал тогда телеканал «Россия», именно в этом храме в 1911 году крестили будущих родителей президента.