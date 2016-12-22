Православные россияне встретили Рождество. Фоторепортаж

В ночь на 7 января православные жители России встретили Рождество. Праздничные службы прошли по всей стране, а центральное богослужение прошло в храме Христа Спасителя в Москве.

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В ночь на 7 января православные жители России встретили Рождество. Праздничные службы прошли по всей стране, а центральное богослужение прошло в храме Христа Спасителя в Москве. В столице рождественскую литургию вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.