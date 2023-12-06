Тейлор Свифт обошла Путина в рейтинге «человек года» журнала Time

Певица Тейлор Свифт второй раз получила звание «человека года» по версии Time. Среди номинантов на звание также были президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин

Тейлор Свифт (Фото: Mike Coppola / Getty Images)

Американская певица, 12-кратная лауреатка музыкальной премии «Грэмми» Тейлор Свифт стала «человеком года» по версии журнала Time. Она стала первой женщиной, получившей это звание дважды, обойдя российского президента Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Как отмечает издание, в этом году она усовершенствовала свое мастерство не только в музыке, но и как мастер рассказывать истории современной эпохи.

«Я никогда не чувствовала себя такой гордой и счастливой, а также творчески реализованной и свободной», — заявила Свифт в интервью Time.

Свифт уже была «человеком года» в 2017-м, когда стала одной из первых видных активисток движения Me Too.

Тейлор Свифт 33 года. Она начала заниматься музыкой в 14 лет, первые ее альбомы были написаны в стиле кантри-поп, например Fearless. В 2014 году Свифт выпустила поп-альбом «1989», в котором отошла от кантри. Спустя три года вышла пластинка Reputation, которая стала бестселлером и возглавила хит-парады США, Канады, Великобритании и других стран. Позднее Свифт выпустила альбом Lover, Folklore, Evenmore, Midnights. В сентябре Свифт стала первой исполнительницей, собравшей 100 млн прослушиваний в месяц на Spotify, сообщили в Книге рекордов Гиннесса. По данным Bloomberg, в октябре певица стала миллиардером. Ее состояние превысило отметку $1 млрд благодаря самому масштабному в карьере концертному туру Eras. Состояние певицы сложилось из $400 млн от музыкальных релизов с 2019 года, $370 млн с продажи билетов и мерча и $110 млн, в которые оценивается недвижимость Свифт. Университеты Гарварда и Флориды в США объявили, что вводят курсы по изучению творчества Тейлор Свифт на 2024 год. В Гарварде он будет называться «Тейлор Свифт и ее мир» и будет включен в учебную программу факультета английского языка.

4 декабря журнал опубликовал шорт-лист претендентов на звание «человека года», в который также вошли:

президент России Владимир Путин;

председатель КНР Си Цзиньпин;

британский король Карл III;

кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023-м;

глава OpenAI Сэм Альтман.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что номинация не имеет никакого значения для российского главы. «Time не единственный журнал, который такие номинации составляет. Однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — пояснил он.

Российский лидер становился «человеком года» по версии Time в 2007 году и не раз попадал в список Time100, в том числе в прошлом году.

Журнал выбирает человека года с 1927-го. В прошлом году им стал президент Украины Владимир Зеленский. Это звание он разделил с людьми, которые воплощают «дух Украины».