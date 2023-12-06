Владимир Путин присвоил 67 генеральских и адмиральских званий

Путин присвоил около 70 генеральских и адмиральских званий

Новые звания получили 67 военнослужащих вооруженных сил, Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, ФССП и спасателей

Сергей Бураков (Фото: Росгвардия) Сергей Репин (Фото: МЧС России по Республике Мордовия) Дмитрий Безруких (Фото: ГУФСИН России по Ростовской области) Сергей Замородских (Фото: ФССП России)

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских и адмиральских званий 67 военным, служащим Росгвардии, сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Государственной противопожарной службы. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Среди тех, кого повысили в звании:

заместитель командующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе Роман Греков (стал генерал-лейтенантом);

командующий Каспийской флотилией Александр Пешков (стал вице-адмиралом);

командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергей Бураков (генерал-лейтенант);

начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов (генерал-лейтенант);

начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин (генерал-майор внутренней службы);

начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких (генерал-лейтенант внутренней службы);

руководитель Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП Сергей Замородских (генерал-лейтенант внутренней службы).