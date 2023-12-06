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Общество ,  
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Путин присвоил около 70 генеральских и адмиральских званий

Владимир Путин присвоил 67 генеральских и адмиральских званий
Новые звания получили 67 военнослужащих вооруженных сил, Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, ФССП и спасателей

Сергей Бураков
(Фото: Росгвардия)
Сергей Репин
(Фото: МЧС России по Республике Мордовия)
Дмитрий Безруких
(Фото: ГУФСИН России по Ростовской области)
Сергей Замородских
(Фото: ФССП России)

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских и адмиральских званий 67 военным, служащим Росгвардии, сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Государственной противопожарной службы. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Среди тех, кого повысили в звании:

  • заместитель командующего группировкой войск «Восток» по военно-политической работе Роман Греков (стал генерал-лейтенантом);
  • командующий Каспийской флотилией Александр Пешков (стал вице-адмиралом);
  • командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергей Бураков (генерал-лейтенант);
  • начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов (генерал-лейтенант);
  • начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин (генерал-майор внутренней службы);
  • начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких (генерал-лейтенант внутренней службы);
  • руководитель Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП Сергей Замородских (генерал-лейтенант внутренней службы).

Путин присвоил главам ФСИН и ФССП звания генералов внутренней службы
Общество
Владимир Путин
В ноябре Путин присвоил звания генералов внутренней службы директору ФССП Дмитрию Аристову и главе ФСИН Аркадию Гостеву. До этого оба имели звания генерал-полковников внутренней службы.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
генералы воинские звания Владимир Путин Росгвардия ФССП ФСИН
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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