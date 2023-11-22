Путин присвоил главам ФСИН и ФССП звания генералов внутренней службы

Глава ФСИН Гостев и ФССП Аристов получили высшие генеральские звания. Также Путин наградил экс-губернатора Петербурга Полтавченко и руководителя «Дом.РФ» Мутко орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звания генералов внутренней службы директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову и главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву. Соответствующие указы размещены на официальном портале правовых актов. До этого оба имели звания генерал-полковников внутренней службы.

Аристов возглавляет ФССП с 2017 года, до этого он в течение пяти лет был замминистра юстиции. До этого службой руководил нынешний глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Гостев пришел на свою должность два года назад. Прежде, с 2012-го, он был замминистра внутренних дел. Он сменил на посту Александра Калашникова, который возглавлял структуру два года.

Также по указу президента государственные награды получили бывший губернатор Санкт-Петербурга (2011–2018) Георгий Полтавченко — орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, генеральный директор АО «Дом. РФ» и бывший министр спорта Виталий Мутко — «За заслуги перед Отечеством» II степени.