В херсонском селе сержант застрелил лейтенанта из-за бытового конфликта

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В селе Князе-Григорьевка в Херсонской области сержант застрелил лейтенанта и ранил рядового в ходе бытового конфликта, сообщил источник РБК в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в региональном управлении МВД. Сержанта задержали.

Во время конфликта сержант, заместитель командира одного из взводов, открыл огонь из АК-74. Во время стрельбы он убил командира взвода и ранил рядового. Последний получил сквозное ранение надключичной области шеи, его госпитализировали.

Инцидент проверяют военные следователи СК.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны и в пресс-службу ГУ МВД России по Херсонской области.

В октябре полиция задержала бойца ЧВК «Вагнер» после конфликта в кировском филиале фонда «Защитники Отечества».

В помещении произошел конфликт между бойцом ЧВК «Вагнер», руководителем филиала, а также работниками фонда. Причиной конфликта стал отказ в помощи при восстановлении документов, после которого боец ЧВК начал угрожать сотрудникам расправой.

В результате за медицинской помощью обратились три человека: двое мужчин и женщина. У них зафиксировали ушибы различных частей тела и ссадины. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).