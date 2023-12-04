 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

В херсонском селе сержант застрелил лейтенанта из-за бытового конфликта

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В селе Князе-Григорьевка в Херсонской области сержант застрелил лейтенанта и ранил рядового в ходе бытового конфликта, сообщил источник РБК в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в региональном управлении МВД. Сержанта задержали.

Во время конфликта сержант, заместитель командира одного из взводов, открыл огонь из АК-74. Во время стрельбы он убил командира взвода и ранил рядового. Последний получил сквозное ранение надключичной области шеи, его госпитализировали.

Инцидент проверяют военные следователи СК.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны и в пресс-службу ГУ МВД России по Херсонской области.

При обстреле здания МВД в Херсонской области погибли четверо полицейских
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

В октябре полиция задержала бойца ЧВК «Вагнер» после конфликта в кировском филиале фонда «Защитники Отечества».

В помещении произошел конфликт между бойцом ЧВК «Вагнер», руководителем филиала, а также работниками фонда. Причиной конфликта стал отказ в помощи при восстановлении документов, после которого боец ЧВК начал угрожать сотрудникам расправой.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

В результате за медицинской помощью обратились три человека: двое мужчин и женщина. У них зафиксировали ушибы различных частей тела и ссадины. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Теги
Херсонская область стрельба Минобороны новости

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
В Херсонской области увеличили срок комендантского часа
Политика
На выставке «Россия» покажут будущие курорты Херсонской области
Общество
Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (+0,66) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 90,67 (+0,91) Инвестиции, 17:17
Продолжение следует: в правительстве обсудили поддержку МСП до 2030 года Национальные проекты, 17:43
Путин на выставке «Россия» вручил премию «Волонтер года» Политика, 17:43
На Кубани американец умер в центре для нелегальных мигрантов Общество, 17:38
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 17:37
Комитет Думы поддержал полный запрет телефонов в школах Общество, 17:34
Военная операция на Украине. Карта на 4 декабря Политика, 17:31
Курс биткоина полностью восстановился после краха TerraUSD в 2022 году Крипто, 17:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 17:28
Для открытия Олимпиады-2024 не будет запасного плана на случай теракта Спорт, 17:27
«Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске» Общество, 17:21
От зефира до софта: как российский бизнес переоткрывает экспорт Национальные проекты, 17:19
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 17:15
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 17:14
Губернатор сообщил о работе ПВО по целям за пределами Ростовской области Политика, 17:12