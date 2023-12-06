Александр Лазарев возглавил театр Российской армии
Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером театра Российской армии, сообщает Минобороны.
Эту должность до начала военной операции на Украине предлагали сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. В Минобороны 21 февраля 2022-го сообщали, что Кустурица согласился. Однако 1 марта режиссер заявил, что не планировал возглавлять театр, а хотел лишь поставить несколько спектаклей.
«Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом «режиссер». А я, конечно, буду ставить эти спектакли. Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссер, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого. Никакой театр я не принимал», — сказал Кустурица «РИА Новости».
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