Александр Лазарев возглавил театр Российской армии

Александр Лазарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером театра Российской армии, сообщает Минобороны.

Эту должность до начала военной операции на Украине предлагали сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. В Минобороны 21 февраля 2022-го сообщали, что Кустурица согласился. Однако 1 марта режиссер заявил, что не планировал возглавлять театр, а хотел лишь поставить несколько спектаклей.

«Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом «режиссер». А я, конечно, буду ставить эти спектакли. Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссер, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого. Никакой театр я не принимал», — сказал Кустурица «РИА Новости».

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