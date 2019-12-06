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Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Олега Ивашева-Мусатова госпитализировали в середине ноября, после того как он по ошибке выпил чистящее средство. За его жизнь три недели боролись врачи
Олег Ивашев-Мусатов (Фото: letopis.msu.ru)

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын. В ноябре ученого госпитализировали после отравления средством для очистки труб «Крот».

«Да, скончался. Все, больше комментариев не будет», — сказал РБК сын Ивашева-Мусатова Игорь Олегович.

Олег Ивашев-Мусатов родился в Москве в 1927 году в семье художника Сергея Ивашева-Мусатова, позднее его мать вышла замуж за математика Андрея Колмогорова. В 1951 году окончил мехмат МГУ, в 1956 году стал кандидатом наук и с тех пор преподавал на различных факультетах университета. В 2013 году он получил Ломоносовскую премию МГУ за педагогическую деятельность. В числе учеников Ивашева-Мусатова — ректор МГУ Виктор Садовничий.

О госпитализации математика стало известно в середине ноября. По информации «Пятого канала» и РЕН ТВ, 91-летний мужчина по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» вместо воды. Ивашева-Мусатова поместили в реанимацию, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Летом 2019 года из-за отравления «Кротом» с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей был госпитализирован продюсер Бали Алибасов. После выписки из больницы он подал иск к производителю средства и торговой сети «Ашан», где было куплено чистящее средство. Алибасов утверждал, что его упаковка была похожа на упаковку сока. Представители производителя средства и его дистрибьютора указывали, что средство прошло госрегистрацию, а все правила обращения с ним указаны на упаковке. Суд в удовлетворении иска продюсеру отказал.

Авторы: Артем Афонский, Георгий Тадтаев
Теги: смерть, ученый, отравление, МГУ
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