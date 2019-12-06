Летевший на Ямал SSJ100 вернулся во Внуково из-за технических неполадок

Летевший из Москвы в Надым самолет «Газпром авиа» успешно посадили. На борту находились 43 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. Авиакомпания готовит резервный рейс к вылету

Хвост самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) с логотипом авиакомпании «Ямал» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром авиа», направлявшийся из Москвы в Надым (Ямало-Ненецкий округ), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета Внуково. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Внуково в 14:08 штатно и благополучно. Лайнер самостоятельно зарулил на место стоянки. На борту находились 43 пассажира и семь членов экипажа, никто не пострадал», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что решение вернуться принял экипаж лайнера. Что именно произошло, в пресс-службе не уточнили. На земле самолет ожидали аварийные силы и средства. Сейчас авиакомпания готовит к вылету в Надым резервный самолет.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что на самолете сработал датчик неисправности двигателя. По словам источника «Интерфакса», самолет вернулся во Внуково из-за проблем с гидравлической системой.

РБК направил запрос в «Газпром» (контролирует «Газпром авиа»).