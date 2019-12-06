Рейтинг самых популярных актеров по версии IMDb возглавили женщины

В первую пятерку списка попал только один мужчина. Звезда «Джокера» Хоакин Феникс оказался лишь на 10-м месте

Бри Ларсон (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе сайт Internet Movie Database (IMDb) обнародовал рейтинг самых популярных актеров и актрис уходящего года. Он был составлен на основе данных еженедельного чарта STARmeter IMDbPro, формирующегося исходя из просмотров страниц актеров на сайте.

Первое место в списке заняла лауреат премии «Оскар» Бри Ларсон. В 2019 году вышли два фильма с ее участием — «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». В них она исполнила роль супергероини Кэрол Дэнверс.

На второй строчке оказалась еще одна американская актриса Эрин Мориарти. Она исполнила главную роль в сериале «Пацаны» (The Boys), который вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime.

Тройку рейтинга замкнула Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов». В этом году она приняла участие в съемке двух картин — «Вне подозрений» и «Прошлое рождество».