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Рейтинг самых популярных актеров по версии IMDb возглавили женщины
В первую пятерку списка попал только один мужчина. Звезда «Джокера» Хоакин Феникс оказался лишь на 10-м месте
Бри Ларсон (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе сайт Internet Movie Database (IMDb) обнародовал рейтинг самых популярных актеров и актрис уходящего года. Он был составлен на основе данных еженедельного чарта STARmeter IMDbPro, формирующегося исходя из просмотров страниц актеров на сайте.

Первое место в списке заняла лауреат премии «Оскар» Бри Ларсон. В 2019 году вышли два фильма с ее участием — «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». В них она исполнила роль супергероини Кэрол Дэнверс.

На второй строчке оказалась еще одна американская актриса Эрин Мориарти. Она исполнила главную роль в сериале «Пацаны» (The Boys), который вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime.

Тройку рейтинга замкнула Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов». В этом году она приняла участие в съемке двух картин — «Вне подозрений» и «Прошлое рождество».

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На четвертом месте оказалась английская актриса Наоми Скотт, сыгравшая в фильмах «Аладдин» и «Ангелы Чарли». На пятом — австралиец Дакре Монтгомери, исполнивший роль Билли Харгроува в научно-фантастическом сериале «Очень странные дела».

В топ-10 также вошли Закари Ливай («Шазам»), Киану Ривз («Джон Уик 3», «Ты — мое сомнение», «История игрушек 4» и «Между двумя папоротниками»), Роза Салазар («Алита: Боевой ангел», «Отмена»), Марго Робби («Однажды... в Голливуде», «Скандал», «Страна грез», «Куколка») и Хоакин Феникс («Джокер»).

В ноябре журнал The Hollywood Reporter составил рейтинг самых популярных актеров в социальных сетях. Его возглавила Дженнифер Энистон, создавшая учетную запись в Instagram в середине октября. За первые сутки на ее страницу подписались почти 4 млн человек.

Второе место рейтинга занял рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», третье — актриса Лили Рейнхарт. В пятерке также оказались американки Камила Мендес и Гэбриэл Юнион.

Автор: Михаил Юшков
Теги: рейтинг популярности, актеры
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