The Hollywood Reporter назвал самых популярных актеров в социальных сетях

Самой популярной личностью среди киноактеров США в социальных сетях признана Дженнифер Энистон. Рейтинг был опубликован журналом The Hollywood Reporter.

Свою учетную запись в Instagram Энистон зарегистрировала в середине октября. Первая публикация — совместное фото с актерами сериала «Друзья» набрало 6 миллионов лайков за первые десять часов. За сутки на страницу актрисы подписались почти 4 миллиона пользователей, сейчас на ее аккаунт в Instagram подписаны 18 миллионов человек.

Рейтинг был сформирован на основе исследования компании MVPindex, сотрудники которой изучали предпочтения пользователей популярных соцсетей по состоянию на 29 октября. При построении списка брались данные из Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

Второе место рейтинга занял Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», третье — актриса Лили Рейнхарт. В пятерке также Камила Мендес и Гэбриэл Юнион.

Дженнифер Энистон наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в популярном сериале «Друзья», за которую она была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус». Она также снималась в фильмах «Марли и я», «Обещать — не значит жениться», «Несносные боссы». Ранее Энистон попала в список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, заработав за год $28 млн.