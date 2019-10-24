Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

Претендентами на американскую кинопремию «Оскар» в номинации лучшая мужская роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэтью Риз, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс. Об этом сообщает Indiewire.

Издание отмечает, что студия Sony решила выдвинуть Ди Каприо за роль в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Она выдвинула Бреда Питта за роль второго плана в этой же картине.

Помимо этого студия предложила в претенденты на «Оскар» Мэттью Риза за главную роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Кандидатом на премию за роль второго плана стал Томас Хэнкс.