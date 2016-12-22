Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет

Число безработных в мире снизилось до уровня 1980 года. Экономисты при этом указывают, что этому способствовало в том числе и снижение зарплат

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Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.

Издание указывает, что снижение уровня безработицы предсказывалось МВФ и Международной организацией труда (МОТ). Последняя при этом называла показатель 5,5%, что соответствует уровню, который был зафиксирован в 2007 году.

Наибольшее снижение уровня безработицы зафиксировано в Польше (с 20% в 2002 году до 6,1% в этом сентябре), Хорватии и Словакии. Число занятых больше чем на 2% сократилось лишь в Греции, Италии, Испании и ЮАР.

По мнению главного экономиста UBS Аренда Каптейна, на снижение уровня безработицы повлияли увеличившая гибкость рынка труда и уменьшение зарплат. Чарльз Робертсон из Renaissance Capital в свою очередь указал, что в странах Восточной Европы на занятость повлияла демография. Безработных там стало меньше в том числе и потому, что сократилось число жителей.

Габриэл Штерн из Oxford Economics указал, что снижение безработицы до самого низкого за 38 лет уровня стало одним из главных сюрпризов последних лет. При этом он указал, что причиной является тот факт, что компаниям выгодно нанимать новых сотрудников из-за низкого уровня зарплат. Согласился с ним и Санто Миласи из ILO, отметивший тот факт, что само качество новых рабочих мест достаточно низкое. К тому же в целом ряде стран люди соглашаются на частичную занятость, поскольку хороших предложений на рынке нет.