В краже личных данных клиентов Marriott заподозрили власти Китая

К краже данных клиентов гостиничной сети Marriott могут быть причастны хакеры, связанные с правительством Китая. Следователи обнаружили при взломе характерные для них следы, пишет Reuters

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Частные следователи, которых наняла компания Marriott International, обнаружили, что при краже данных 500 млн клиентов из системы бронирования гостиниц Starwood использовались методы, применяемые хакерами и в других нападениях. Предполагается, что речь идет о киберпреступниках, связанных с правительством Китая, сообщает Reuters.

Собеседники агентства предполагают, что украденная информация может быть использована властями КНР в целях шпионажа.

При этом все же не исключен вариант, что к взлому причастна и какая-то другая группа киберпреступников, взявшая методы китайцев на вооружение, тем более что часть приемов, которые применялись при атаке на Starwood, выкладывалась в интернет.

Официально в Marriott не комментируют ход расследования. Там лишь признают, что гостиничная сеть подвергалась атакам на протяжении четырех последних лет, а в руки злоумышленников могли попасть паспортные данные клиентов, их телефонные номера, адреса электронной почты. При этом в Marriott утверждают, что в большинстве случаев данные кредитных карт оказались нетронутыми.

Гостиничный оператор Starwood включает в себя такие отели, как Sheraton, Westin, St. Regis, Le Meridien. Он был приобретен Marriott за $13,6 млрд в 2016 году.

В конце октября Министерство юстиции США обвинило сотрудников разведки КНР в сговоре с хакерами при краже данных целого ряда коммерческих фирм, связанных с авиацией. Указывалось, что сотрудники госбезопасности в провинции Цзянсу получили информацию о турбовентиляторном двигателе, которую позже использовали китайские организации для создания собственного аналога.